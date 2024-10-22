Михаилу Ефремову могут одобрить УДО до конца 2024 года

Состояние здоровья актера за время заключения сильно ухудшилось.

Адвокаты актера Михаила Ефремова намерены добиться условно-досрочного освобождения подзащитного до конца этого года.

Как выяснил LIFE, основанием для этого является нынешнее состояние здоровья артиста, отбывающего наказание в колонии за смертельное ДТП.

Состояние актёра оценивается как удовлетворительное, но Ефремов жалуется на трудности с дыханием и говорит, что ему сложно разговаривать <…> Сейчас есть риск развития у Ефремова дыхательной недостаточности или лёгочной инфекции, поэтому его адвокаты будут подавать прошение об УДО в ближайшее время, — пишет издание.