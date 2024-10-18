Состояние актера Ливанова снова ухудшилось – СМИ

При этом артист отказался от госпитализации.

Состояние советского и российского актера Василия Ливанова снова ухудшилось. Однако звезда киноцикла про Шерлока Холмса отказался ехать в больницу.

Как пишет «Газета.ру», Ливанов почувствовал недомогание накануне. Прибывшие медики зафиксировали у артиста пониженное давление. Сам артист жаловался на тошноту и головокружение. Врачи настаивали на госпитализации, но звездный пациент отказался.

Напомним, ранее Василий Ливанов попал в больницу с признаками инсульта. При обследовании опасения врачей подтвердились. Более того, также у актера диагностировали онкологию.

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