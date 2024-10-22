Аналитики выяснили уровень поддержки Трампа и Харрис в преддверии выборов

Пока кандидат от демократов имеет небольшое преимущество.

Камала Харрис опережает Дональда Трампа на общенациональном уровне в преддверии выборов президента США. Об этом свидетельствуют результаты опросов.

Как пишут американские СМИ, отрыв представительницы демократической партии составляет на текущий момент три процента. Харрис набирает 46% голосов, а Трамп — 43%.

Всего было порошено 4129 американских избирателей.