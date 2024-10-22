Аналитики выяснили уровень поддержки Трампа и Харрис в преддверии выборов

Пока кандидат от демократов имеет небольшое преимущество.
Камала Харрис опережает Дональда Трампа на общенациональном уровне в преддверии выборов президента США. Об этом свидетельствуют результаты опросов.
Как пишут американские СМИ, отрыв представительницы демократической партии составляет на текущий момент три процента. Харрис набирает 46% голосов, а Трамп — 43%.
Всего было порошено 4129 американских избирателей.
Вам будет интересно
Предоставление Киеву $5,5 млрд исчерпает лимит военной помощи, одобренный ранее конгрессом. Президент США Джо Байден одобрил предоставление Киеву оставшихся 5,5 миллиардов...
26.09.2024 314