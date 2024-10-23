В Ленобласти школьники и их родители получили сообщения об угрозах нападения на школы

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В Ленобласти школьники и их родители получили сообщения от провокаторов об угрозах нападения на общеобразовательные учреждения.

Россия. Санкт-Петербург. Школьный рюкзак
baltphoto.ru

Провокационные сообщения отправлялись через электронные журналы. Рассылку зафиксировали как минимум в девяти регионах, в их числе Ленобласть, Ростовская и Воронежская области, Крым.  Об этом сообщила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В ситуации уже разбираются правоохранительные органы. Мизулина отметила, что информация по другим регионам уточняется.

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23.10.2024 19
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