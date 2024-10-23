Четырехлетнему мальчику раздробило пальцы на эскалаторе в метро Петербурга

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На станции петербургского метро «Площадь восстания — 1» четырехлетний мальчик получил серьезные травмы пальцев левой руки.

Как уточнили в пресс-службе петербургского метрополитена, мальчик упал на ступенях движущегося эскалатора. В итоге левую кисть ребенка зажевало, и он получил переломы пальцев.

Ребенка экстренно отправили на лечение в Педиатрический университет.

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17.10.2024 456
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