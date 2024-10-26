Исследование VK Знакомств и Домклик: онлайн-пары съезжаются быстрее, чем те, что познакомились в офлайне

VK Знакомства вместе с сервисом Домклик провели опрос среди пользователей ВКонтакте о совместном проживании. Исследование показало, что познакомившиеся в интернете пары съезжаются на два месяца быстрее, чем те, что встретились в офлайне. Среди главных плюсов совместной жизни респонденты выделили: создание семейного уюта, совместное планирование будущего и возможность проводить больше времени вместе.

69% опрошенных в возрасте от 18 до 35 лет познакомились офлайн, 31% — в интернете. Среди интернет-пар 26% нашли друг друга в VK Знакомствах. Большинство респондентов считают, что для принятия решения о совместном проживании достаточно 7 месяцев. В итоге онлайн-пары съезжаются спустя 9 месяцев после знакомства, офлайн-пары — через 11.

Респонденты назвали топ плюсов совместного проживания:

создание семейного уюта — 42% ;

; совместное планирование будущего — 42% ;

; возможность проводить больше времени вместе — 37% ;

; достижение общих целей — 33%.

Среди познакомившихся онлайн больше тех, кто выше всего ценит возможность проводить время вместе — об этом заявили 46% опрошенных.

Чаще местом совместного проживания становится жильё мужчин: у 31% собственные квартиры, 27% снимают. На совместно купленных квадратах живут 15% опрошенных.

Исследование показало, что только для 36% опрошенных важно наличие у партнёра собственной квартиры, 64% посчитали иначе. Среди мужчин 85% заявили, что наличие своей жилплощади для них роли не играет, с ними согласились 56% женщин.

Наиболее важными факторами выбора совместного жилья 50% респондентов назвали безопасное расположение и хорошую инфраструктуру; 40% — простор, светлые комнаты и комфорт; 39% — уютную общую зону с мебелью для общения и отдыха.