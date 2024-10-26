Владимир Рассадин возглавил Лодейнопольский район

Совет депутатов Лодейнопольского района Ленобласти 25 октября избрал нового главу администрации, им стал Владимир Рассадин.

Контракт будет заключен на пять лет.

Рассадин с мая 2024 года был исполняющим обязанности главы администрации. До этого Рассадин работал в должности первого заместителя главы и курировал отделы капитального строительства, транспорта и дорожного хозяйства и ЖКХ.