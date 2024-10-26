Названо число легальных таксистов в Ленобласти

Сегодня в Ленобласти в реестре легковых такси зарегистрировано 3200 автомобилей, а число официальных перевозчиков составляет 543, сообщили в пресс-службе комтранса.

В комитете также напомнили, что все перевозчики до 1 ноября должны предоставить информацию о наличии договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, чтобы продолжать официально осуществлять свою деятельность.

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Напомним, в Ленинградской области с августа 2024 года действует запрет для иностранных граждан на работу в такси. На 2025-й готовится аналогичное постановление.