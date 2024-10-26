Минюст предложил выплачивать алименты студентам-очникам до 23 лет

Минюст предложило выплачивать алименты детям вплоть до 23 лет, если они обучаются на очном отделении. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению ведомства, с учетом уровня учебной нагрузки многие совершеннолетние трудоспособные дети не могут работать без ущерба для учебы. А значит, выплата алиментов позволит им полноценно осваивать образовательную программу.

Кроме того, совершеннолетние, закончившие школу, смогут получать алименты до 1 сентября того года, в котором завершили обучение, если они не достигли 19 лет.

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Законопроект также предлагает ввести административную ответственность за отказ платить без уважительной причины и уголовную за неуплату алиментов более двух месяцев после административного наказания.