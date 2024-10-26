Минюст предложил выплачивать алименты студентам-очникам до 23 лет

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Минюст предложило выплачивать алименты детям вплоть до 23 лет, если они обучаются на очном отделении. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению ведомства, с учетом уровня учебной нагрузки многие совершеннолетние трудоспособные дети не могут работать без ущерба для учебы. А значит, выплата алиментов позволит им полноценно осваивать образовательную программу.

Кроме того, совершеннолетние, закончившие школу, смогут получать алименты до 1 сентября того года, в котором завершили обучение, если они не достигли 19 лет.

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21.10.2024 184

Законопроект также предлагает ввести административную ответственность за отказ платить без уважительной причины и уголовную за неуплату алиментов более двух месяцев после административного наказания.

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