Теперь семьи с детьми могут узнать все меры поддержки на одном сайте в Ленобласти

На портале объединено все: от выбора женской консультации и роддома до оформления стипендий губернатора одаренным студентам для взрослых детей.

Специальный портал для ленинградских семей с детьми Семья47.рф начинает работу сегодня, 21 октября. На сайте объединили все меры поддержки, здесь можно легко разобраться с самыми разными жизненными вопросами.

Специальный раздел с мерами поддержки предусмотрен для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью.

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Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.

В Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска.