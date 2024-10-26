В Ленобласти несовершеннолетний на «Волге» устроил лобовое ДТП

ДТП произошло вечером 24 октября на автодороге «Чаща – Кремено» в Гатчинском районе Ленобласти.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 17-летний подросток за рулем «ГАЗ 3102» выехал на «встречку» и врезался в Chevrolet Klan под управлением 51-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя получили травмы, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Проводится проверка.