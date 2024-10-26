В Петербурге днем 27 октября разведут Благовещенский мост из-за съемок фильма

В воскресенье днем, 27 октября, в Петербурге будет внепланово разведен Благовещенский мост через Большую Неву.

Разводка переправы пройдет с 10:00 до 13:00. Причина — съемка художественного фильма «Непреклонный возраст. Беспринципные», сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

В ГКУ «Организатор перевозок» добавили, что маршруты движения автобусов №№6, 3МБ(262) и троллейбуса №12 будут на время скорректированы.

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Жителей и гостей Петербурга просят заранее планировать свой маршрут.