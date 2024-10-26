Двое из шестерых сбежавших заключенных из липецкой ИК задержаны в Тамбовской области

Двух из шести осужденных, сбежавших из колонии в Липецкой области, задержали в селе Петровка Тамбовской области.

Мужчин остановили для проверки документов, удостоверений личности у них не оказалось. Их доставили в отдел полиции, там и выяснилось, что это сбежавшие заключенные, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В ближайшее время их передадут сотрудникам регионального УФСИН. Поиски четверых беглецов продолжаются.

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Тем временем СК Липецкой области после побега заключенных из исправительного учреждения возбудило уголовное дело о халатности.

Напомним, заключенные сбежали вечером 25 октября через подкоп. Их исчезновение заметили лишь утром.