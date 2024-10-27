Трагедия произошла на 36-м км автодороги «Лодейное Поле-Вытегра».

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии в Подпорожском районе Ленинградской области. В результате ДТП погибли два человека — мужчина и женщина. С ними в салоне находилась 8-летняя девочка, она выжила, но получила травмы.

Предварительно полицейскими установлено, что погибшие — родители ребенка, 36-летний отец и 33-летняя мать. Мужчина в октябре был лишен права управления транспортным средством, — передает главк МВД.