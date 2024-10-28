Исландия перешла на четырехдневную рабочую неделю. ВВП страны вырос на 5 %

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По итогам 2023 года ВВП Исландии вырос на 5 %. Рост в том числе связывают с сокращением рабочей недели без уменьшения заработной платы, сообщает CNN.

По данным издания, пилотный проект, в рамках которого 51 % жителей страны сократили рабочую неделю до 35-36 часов, показал положительные результаты. Производительность труда сохранилась или выросла, безработица достигла минимальных показателей среди европейских стран.

Улучшилось общее благополучие работников – от снижения уровня стресса и риска выгорания до улучшения здоровья и баланса между работой и личной жизнью.

Исландия заняла второе место в Европе по темпам роста ВВП. При этом люди в стране работают значительно меньше, чем их коллеги из других стран, что доказывает: сокращение рабочей недели не приводит к проблемам у работодателей, а ведет к экономическому росту в ближайшей перспективе.

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