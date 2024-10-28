Несколько населенных пунктов Ломоносовского района останутся без воды на три дня

В Ломоносовском районе Ленобласти будет временно прекращена подача холодной воды в селе Русско-Высоцкое, деревне Яльгелево, поселке Низино и в ДНП «Московка».

Ориентировочно отключение продлится с 12:00 28 октября до 12:00 31 октября. Причина — плановые работы по технологическому присоединению нового участка системы водоснабжения.

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Для обеспечения населения водой Леноблводоканал разработал график подачи ее или подвоза автоцистернами:

Деревня Яльгелево: отключение всех абонентов, подача воды из резервуара по графику с 07:00 до 09:00 и с 19:00 до 22:00, подвоз воды с 10:00 до 19:00 у Дома Культуры и у частного сектора.

Поселок Низино: отключение всех абонентов, подача воды по графику с 07:00 до 09:00 и с 19:00 до 22:00 до опустошения резервуара, подвоз воды с 10:00 до 19:00 на ул. Центральная, д. 10.

Село Русско-Высоцкое: отключение всех абонентов, подача воды с 06:30 до 08:30 и с 19:00 до 21:00, подвоз воды с 10:00 до 19:00 у МКД 5, у МКД 19 (торговая площадь, Баня), у МКД 25 (магазин Пятерочка).

Деревня Узигонты: отключение всех абонентов, подвоз воды с 10:00 до 19:00 у магазина «Пятерочка».

ДНП «Московка»: подвоз воды с 10:00 до 19:00 у поста охраны.

Леноблводоканал приносит извинения за временные неудобства и сообщает о работе единой диспетчерской службы: номер 8 (812) 409-00-01, работает круглосуточно.