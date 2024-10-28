РЖД оштрафовали на 500 тысяч рублей за нарушения в Выборгском районе

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, ОАО «РЖД» оштрафовано на 500 тысяч рублей за нарушения при эксплуатации железнодорожных путей на участке Таммисуо-Каменногорск Выборгского района.

Установлено, что ж/д длительное время эксплуатируются по процедуре временного ввода. А документы для получения разрешения Ростехнадзора не оформляются.

В результате вмешательства транспортной прокуратуры ОАО «РЖД» привлечено к административной по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры.