РЖД оштрафовали на 500 тысяч рублей за нарушения в Выборгском районе

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, ОАО «РЖД» оштрафовано на 500 тысяч рублей за нарушения при эксплуатации железнодорожных путей на участке Таммисуо-Каменногорск Выборгского района.
Установлено, что ж/д длительное время эксплуатируются по процедуре временного ввода. А документы для получения разрешения Ростехнадзора не оформляются.
В результате вмешательства транспортной прокуратуры ОАО «РЖД» привлечено к административной по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры.
Вам будет интересно
Возле платформы Лемболово во Всеволожском районе грузовой поезд наехал на мотоциклиста. По предварительным данным, пострадавший выехал на пешеходный переход через...
28.10.2024 46