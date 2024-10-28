ЦБ отложил выпуск новой 500-рублевой купюры

Выпуска банкноты в этом году не состоится, заявили в Центробанке.

Выпуск обновленной купюры номиналом 500 рублей отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает газета «Известия» с ссылкой на пресс-службу Банка России.

Первоначально обновление 500-рублевой банкноты было запланировано в рамках модернизации банкнотного ряда, установленного в 1997 году, с изображениями достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа. Однако в Центробанке подтвердили, что в 2024 году выпуск данной купюры не состоится.

Представители ЦБ отметили, что в этом году планируется обсуждение с экспертами и жителями страны символики для новой 1000-рублевой банкноты, а затем начнется разработка ее дизайна. После этого специалисты обратятся к модернизации других номиналов, в том числе и 500 рублей. Такой подход к дизайну будет применен ко всем меньшим номиналам, что повлияет на график выпуска новых банкнот.