В США признали армию России сильнейшей в мире

Американская армия при этом расположилась на втором месте рейтинга.

Россия в этом году заняла первое место в рейтинге самых мощных армий мира по версии U.S. News and World Report.

В число стран с сильнейшими армиями также входят США и Израиль, а на четвертой позиции располагается Китай. Украина занимает восьмое место в данном рейтинге.

Десятка лучших армий мира также включает в себя ВС Южной Кореи, Ирана, Великобритании, Германии и Турции.