В США признали армию России сильнейшей в мире

Американская армия при этом расположилась на втором месте рейтинга.
Россия в этом году заняла первое место в рейтинге самых мощных армий мира по версии U.S. News and World Report.
В число стран с сильнейшими армиями также входят США и Израиль, а на четвертой позиции располагается Китай. Украина занимает восьмое место в данном рейтинге.
Десятка лучших армий мира также включает в себя ВС Южной Кореи, Ирана, Великобритании, Германии и Турции.
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