Конор Макгрегор проиграл полмиллиона долларов после боя Чимаева и Уиттакера

Ирландец сделал ставку на Уиттакера, однако он проиграл поединок.

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор был вне себя после боя Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера в рамках турнира UFC 308.

Как оказалось, ирландец сделал ставку на победу Уиттакера и заключил пари на 500 тысяч долларов, однако австралиец проиграл Чимаеву в первом раунде.

Отвратительно, — написал Макгрегор в соцсетях после поединка Чимаева и Уиттакера.