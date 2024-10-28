Конор Макгрегор проиграл полмиллиона долларов после боя Чимаева и Уиттакера

Ирландец сделал ставку на Уиттакера, однако он проиграл поединок.
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор был вне себя после боя Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера в рамках турнира UFC 308.
Как оказалось, ирландец сделал ставку на победу Уиттакера и заключил пари на 500 тысяч долларов, однако австралиец проиграл Чимаеву в первом раунде.
Отвратительно, — написал Макгрегор в соцсетях после поединка Чимаева и Уиттакера.
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