Бойцы из Ленобласти показали кадры уничтожения американской техники в зоне СВО

Военнослужащие из 47-го региона точным попаданием поразили американскую гаубицу М777.
Бойцы 6-й армии Ленинградского военного округа показали кадры уничтожения гаубицы М777 американского производства. Иностранная техника была выведена из строя точным попаданием на Волчанском направлении.
Видео работы ленинградских разведчиков публикует Фонд «Ленинградский рубеж»
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