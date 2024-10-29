Бойцы из Ленобласти показали кадры уничтожения американской техники в зоне СВО

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Военнослужащие из 47-го региона точным попаданием поразили американскую гаубицу М777.

Бойцы 6-й армии Ленинградского военного округа показали кадры уничтожения гаубицы М777 американского производства. Иностранная техника была выведена из строя точным попаданием на Волчанском направлении.

Видео работы ленинградских разведчиков публикует Фонд «Ленинградский рубеж»

 

 

 

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