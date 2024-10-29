Водителя рухнувшего в Мойку автобуса обвиняют в еще одном преступлении

Мужчине, по вине которого погибли семь человек, вменяют статью УК о фиктивной постановке иностранцев на учет.

Водитель рухнувшего в Мойку автобуса Рахматшох Курбонов стал фигурантом еще одного уголовного дела.

Следствие обвиняет мужчину, по чьей вине погибли семь пассажиров, в организации незаконной миграции. Подозреваемый, по версии правоохранителей, за два года помог легализоваться в России 46 иностранцам. Все они были зарегистрированы в квартире Курбонова.

Ранее мужчина был приговорен к шести годам колонии за устроенное им ДТП, в результате которого семь человек погибли. Позже Курбонов признался, что уснул за рулем.