Водитель рухнувшего в Мойку автобуса признался, что уснул за рулем

До этого мужчина утверждал, что не смог остановить автобус из-за отказа тормозов.

В Октябрьском районном суде Петербурга прошли прения сторон по уголовному делу против Рахматшоха Курбонова, водителя автобуса, который в мае этого года отправил автобус в реку в Мойку.

В холе заседания обвиняемый раскаялся, а также признался, что уснул посреди рейса, что и привело к трагедии, пишет «78».

Свою вину полностью признаю, раскаиваюсь. Моя семья скорбит, прошу искренне: извините, простите, если сможете, — заявил Курбонов.

Обвинение запросило для мужчины 6 лет 10 месяцев колонию общего режима, а также лишения водительских прав на срок 2 года 11 месяцев.

Напомним, 10 мая пассажирский автобус пробил ограждение и упал в Мойку. Внутри находились восемь пассажиров. Выжили только один пассажир и сам водитель.