Некоторые депутаты областного ЗакСа считают, что 47-му региону следует присмотреться к опыту Вологодской области, где реализацию спиртного ограничили двумя часами в день.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области выступили за ограничение времени продажи алкоголя до нескольких часов. Такие меры, например, недавно были введены в Вологодской области.

Есть, о чём подумать. Мы пытались сократить время продажи алкоголя хотя бы на два часа, но нас завернули. А сегодня послушал губернатора Вологодской области и подумал – почему бы не вернуться к этой теме, — цитирует депутата Михаила Коломыцева 47news

Идею поддержал и депутат Андрей Гардашников, приведя в пример Чечню, где так же действуют ограничения на время продажи спиртного.