Путин рассказал, какая продолжительность жизни должна быть в России

В будущем показатель должен превысить 80 лет, заявил глава государства.

Президент России Владимир Путин считает, что продолжительность жизни граждан должна составить 78 лет, а в будущем превысить порог в 80 лет. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии национального конгресса «Национальное здравоохранение».

Продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет, а в дальнейшем предстоит выйти на уровень 80+. <…> Опережающим образом должна расти продолжительность жизни в тех регионах, где она отстает от средней по стране, — отметил президент.