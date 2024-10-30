Потребности защитников отечества обсудили на дискуссионной площадке Третьего Женского форума

На Дискуссионная площадка Третьего Женского форума прошла в Мультицентре трудовой и социальной интеграции во Всеволожске вчера, 29 октября

Кластер оказывает 1500 услуг в год, а межрегиональный центр высокотехнологичного протезирования рассчитан на обслуживание 600 человек в год и имеет 83 койко-места. Также в шаговой доступности от Мультицентра во Всеволожске реализуется проект по созданию Центра высокотехнологичной медицинской реабилитации и Центра протезирования. С участниками СВО работает высококвалифицированная команда специалистов: реабилитологи, ортопеды, хирурги.

«Межрегиональный центр высокотехнологичного протезирования и жилой квартал «Инклюзивный» находятся в шаговой доступности. В Всеволожском агропромышленном техникуме участники программы могут получить образование среднего профессионального уровня. Во время проживания в адаптированной среде, участники кластера могут обучаться на нашей базе, но по сокращённой 8 месячной программе техникума»,— рассказала директор «Мультицентра трудовой и социальной интеграции» Ирина Дрозденко.

Вчера, 29 октября, на площадке Мультицентра трудовой и социальной интеграции во Всеволожске состоялась дискуссия на тему «Социальная реабилитация и поддержка...

Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 — прямые выплаты, 46 — для членов семьи.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.