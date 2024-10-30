В Ленобласти кондуктор спасла подростка, у которого случился приступ эпилепсии

Поделиться

В Ленобласти кондуктор спасла пассажира, у которого в автобусе случился приступ эпилепсии.

tNghDiWfdzklpeP5S4qla7gRC6qThOsKwASutfiSy7kQopP2H1ARjViUQgWWdur32-9g2rRGNgR1Tz895pRxvEAF
Фото: Команда 47

Группа подростков вместе с сопровождающей ехала в следовавшем из Кингисеппа в Сланцы автобусе. В какой-то момент одному из ребенку резко стало плохо, у него начался приступ эпилепсии. Кондуктор автобуса Ирина Фадеева моментально среагировала на ситуацию. Она оказала первую медпомощь и вызвала «скорую».

«Думаю, на моем месте так поступил бы каждый», — рассказала Ирина.

Подростка госпитализировали. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Вам будет интересно
В Ленобласти кондуктор спасла подростка, у которого случился приступ эпилепсии эпилепсия, спасла подростка, Ленобласть, кондуктор, автобус
Опубликовано видео спасения истерзанного собаками подростка в Петербурге
Ранее ivbg.ru сообщал, что в Петербурге возле недостроенного здания на подростка напали собаки. ГУ МВД по СПб и ЛО публикует видео...
28.10.2024 119
Автор