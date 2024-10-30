В Ленобласти кондуктор спасла подростка, у которого случился приступ эпилепсии

В Ленобласти кондуктор спасла пассажира, у которого в автобусе случился приступ эпилепсии.

Группа подростков вместе с сопровождающей ехала в следовавшем из Кингисеппа в Сланцы автобусе. В какой-то момент одному из ребенку резко стало плохо, у него начался приступ эпилепсии. Кондуктор автобуса Ирина Фадеева моментально среагировала на ситуацию. Она оказала первую медпомощь и вызвала «скорую».

«Думаю, на моем месте так поступил бы каждый», — рассказала Ирина.

Подростка госпитализировали. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.