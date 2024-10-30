Отслужившим в армии будут начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы

Всего абитуриенты смогут получить шесть баллов.

В будущем учебном году вступят в силу новые правила поступления в вузы. Согласно нововведениям, абитуриенты, отслужившие в армии, будут получать дополнительные шесть баллов. Также изменится перечень предметов, необходимых для поступления. Об этом рассказал начальник управления по организации приема абитуриентов ГУУ Вадим Диких в интервью с 360.ru.

В последние годы абитуриенты могли получать дополнительные баллы за участие в военной спецоперации, однако за службу в армии такие преимущества ранее не предусматривались. Новый учебный год станет первым, когда это правило вступит в силу, подчеркнул эксперт.

Кроме того, Диких отметил, что изменятся списки предметов для поступления, и обязательными станут русский язык и несколько профильных дисциплин.