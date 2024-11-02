Россиянин пожаловался на отказ в трудоустройстве из-за расклада таролога

Москвич заявил, что ему отказали в работе из-за вердикта таролога.

Москвич не смог трудоустроиться из-за расклада таро. Как утверждает Telegram-канал «Осторожно, новости», молодой человек откликнулся на вакансию в одной из российских IT-компаний и успешно прошел собеседование, которое затянулось из-за разницы в часовых поясах. Ответа от работодателя он ждал около месяца и почти забыл о поданной заявке.

Несмотря на шестилетний опыт работы в отрасли и высокий результат тестирования, кандидат получил отказ. Как пояснили в компании, решение основывалось на предсказании таролога, который заявил, что сотрудничество не будет удачным:

Наш таролог говорит, что мы не сработаемся, к сожалению, – заявили кадровики соискателю.