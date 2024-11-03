В квартире жительницы Гатчины нашли крупную партию наркотиков

Поделиться

Полицейские в рамках ранее возбужденного уголовного дела провели обыск в квартире 35-летней жительницы Гатчины, проживающей в доме на Полевой улице.

Снимок экрана 2024-11-03 в 09.59.05
Фото, ГУ МВД по СПб и ЛО.

Было обнаружено и изъято расфасованное по прозрачным полимерным пакетикам порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что в трех из них находится наркотик синтетического происхождения весом 121,32 грамма. Содержимое остальных 18 пакетиков будет исследовано позже.

Возбуждено уголовное дело.

Вам будет интересно
В квартире жительницы Гатчины нашли крупную партию наркотиков обыск, наркотики, Ленобласть, Гатчина
В Киришах подвели итоги акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития»
Сегодня, 17 августа, в Киришском дворце детского юношеского творчества имени Л.Н. Маклаковой подводят итоги акции «Здоровый образ жизни – основа...
17.08.2021 1710
Автор