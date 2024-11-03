Госдума рассмотрит законопроект о повышении штрафов за продажу зажигалок детям

Госдума в скором времени рассмотрит законопроект об установлении ответственности за продажу лицам, не достигшим возраста 18 лет, газосодержащих товаров, в частности, зажигалок и баллончиков для их заправки, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроект повышает штрафы за продажу детям газосодержащих товаров бытового назначения: для физических лиц с 1 тыс. руб. до 60 тыс. руб., для должностных лиц — с 3 тыс. руб. до 300 тыс. руб., для юридических лиц — с 15 тыс. руб. до 600 тыс. руб.

Володин поделился данными правоохранительных органов, согласно которым с 2016 года жертвами токсикомании с использованием газосодержащих товаров стали более 800 несовершеннолетних.

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Напомним, соответствующий законопроект был принят в первом чтении в конце сентября.