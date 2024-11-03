В Госдуме предложили разыгрывать квартиры и машины среди новорожденных

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил проводить всероссийскую лотерею среди новорожденных, чтобы повысить рождаемость в стране.

Согласно его инициативе, в рамках лотереи ежемесячно будут проводиться розыгрыши 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.

По словам вице-спикера, участие в лотерее может быть автоматизировано на основе данных из ЗАГСа. Он добавил, что подобные проекты уже были реализованы на местном уровне — в Ленинградской области и Хабаровске, и это вызвало положительный отклик.