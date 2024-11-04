В США считают, что Украине хватит солдат еще на один год

В Министерстве обороны США полагают, что через 6-12 месяцев Украина столкнется с серьезным дефицитом военных. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

На момент подготовки публикации у ВСУ есть солдаты для ведения боевых действий. Ситуация изменится к худшему в течение года.

Киев задействовал недавно сформированные бригады для наступления в Курской области. Хотя изначально их планировали использовать для обороны или создания резервов для контрнаступления в 2025 году.

Разведка США дает негативные прогнозы по способности Украины сдерживать российское наступление в Донбассе.