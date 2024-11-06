На «Госуслугах» появится возможность оформления налоговых вычетов

Минцифры России работает над возможностью получить налоговый вычет на портале «Госуслуги». Планируется, что услуга будет доступны для россиян в следующем году.

В настоящее время на портале завершается разработка услуг по получению социальных вычетов: образование, здоровье, спорт и за недвижимость, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера страны Дмитрия Григоренко.