Трехлетний шахматист попал в рейтинг Международной шахматной федерации

Трехлетний индийский шахматист Аниш Саркар попал в рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ), заняв 1555-е место в списке.

Он стал самым молодым шахматистом в рейтинге ФИДЕ, обогнав четырехлетнего Афнана Таджвара Айлана, выступающего за Бангладеш.

По информации ChessBase India, в октябре 2024 года Аниш Саркар впервые выступил на рейтинговом турнире – чемпионате Западной Бенгалии. На турнире он набрал 5,5 балла из восьми возможных и занял 24-е место среди 140 шахматистов.