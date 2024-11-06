Трехлетний шахматист попал в рейтинг Международной шахматной федерации

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Baltphoto/ Ирина Мотина
Фото: Baltphoto.ru

Трехлетний индийский шахматист Аниш Саркар попал в рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ), заняв 1555-е место в списке.

Он стал самым молодым шахматистом в рейтинге ФИДЕ, обогнав четырехлетнего Афнана Таджвара Айлана, выступающего за Бангладеш.

По информации ChessBase India, в октябре 2024 года Аниш Саркар впервые выступил на рейтинговом турнире – чемпионате Западной Бенгалии. На турнире он набрал 5,5 балла из восьми возможных и занял 24-е место среди 140 шахматистов.

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21.07.2023 1339
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