Трехлетний шахматист попал в рейтинг Международной шахматной федерации

Трехлетний индийский шахматист Аниш Саркар попал в рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ), заняв 1555-е место в списке.
Он стал самым молодым шахматистом в рейтинге ФИДЕ, обогнав четырехлетнего Афнана Таджвара Айлана, выступающего за Бангладеш.
По информации ChessBase India, в октябре 2024 года Аниш Саркар впервые выступил на рейтинговом турнире – чемпионате Западной Бенгалии. На турнире он набрал 5,5 балла из восьми возможных и занял 24-е место среди 140 шахматистов.
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21.07.2023 1339