В Петербурге впервые приостановили уголовное дело после подписания военного контракта

В Петербурге приостановили первое уголовное дело в связи с подписанием фигурантом контракта на прохождение военной службы.

31-летнего мужчину подозревали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть по неосторожности. По версии следствия, в сентябре прошлого года он, будучи пьяны, в ходе ссоры нанес своей жертве свыше 30 ударов по телу твердым тупым предметом.

В ходе рассмотрения дела в суд поступило ходатайство врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Ленобласти с требованием приостановить дело обвиняемого из-за подписанного фигурантом с Минобороны контракта.

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Прошение удовлетворили, суд отпустил арестованного. В зоне СВО мужчина получил должность стрелка-сапера штурмовой роты.