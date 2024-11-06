Карманник и скупщик краденого из Мурино попались на краже в Петербурге

За кражу IPhone 13 Pro Max у 19-летней девушки в Санкт-Петербурге задержаны 28-летний вор и 29-летний скупщик краденного из Мурино Всеволожского района.

Пострадавшая обедала в ресторане на Малой Десятинной улице и стала жертвой карманника. У нее украли IPhone 13 Pro Max, сумма ущерба составила 55 тысяч рублей.

Личность карманника установили. На допросе молодой человек признался, что продал украденный знакомому, который занимается скупкой. Его задержали в торговой точке на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

В отношении задержанного заведено уголовное дело о приобретении имущества, добытого преступным путем. Полицейские устанавливают другие эпизоды преступной деятельности мужчин.