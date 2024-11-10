Археологи обнаружили в Мексике портал индейцев в мир мертвых

В местечке Митла на юге Мексики археологи обнаружили сеть тоннелей, служивших порталом индейцев в мир мертвых, пишет РИА Новости.

По словам археологов, глубина пустот составляла 30 метров. Там проводили обряды жертвоприношения: агнцу рассекали грудину кремниевым ножом, вырывали сердце и передавали богам. Там находилась огромная каменная дверь, а за ней, по поверьям, начинался мир мертвых.

Масштабные раскопки на месте находки пока невозможны, так как местные власти против нарушения исторического архитектурного ансамбля в районе католической церкви Сан-Пабло-Апостол. Ученые ищут высокоточную технику, которая сможет рассказать о подземелье побольше.