В России с марта 2025 года начнут доплачивать за наставничество на работе

Президент России Владимир Путин подписал закон о выплатах за наставничество на работе.

Поправки вносятся в Трудовой кодекс. Теперь работодатель должен получить письменное согласие сотрудника на то, чтобы он выполнял функции наставника. Сроки, содержание работы и форма ее выполнения будут указываться в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему.

Для работников госучреждений доплата будет устанавливаться законами и другими нормативными актами. В других организациях — коллективными договорами и соглашениями.

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Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.