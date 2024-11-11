В России планируют сократить на 10% штат госорганов — СМИ

В России с 1 июля 2025 года собираются сократить на 10% штат территориальных подразделений государственных органов, пишет «Коммерсантъ».

Оптимизация коснется подразделений, в которых работают около 400 тысяч человек. По данным издания, заработную плату тех, кого сократят, направят на повышение оплаты труда оставшимся.

В правительстве отмечают, что число сокращенных работников может оказаться и больше. Это связано с активным внедрением цифровых технологий в некоторых регионах, что приводит к уменьшению спроса на услуги, требующие участия людей.