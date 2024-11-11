Волки устроили охоту на енотовидных собак в Ленобласти

В лесах Ленобласти были замечены голодные волки. Хищников заметили у норы енотовидных собак во Всеволожском районе, за которыми вел наблюдение биолог Павел Глазков.

Биолог отметил, что енотовидные собаки, судя по округлившимся бокам, уже отъелись к зиме и готовы к наступлению холодов. Они единственные из семейства псовых погружаются в зимний сон. Зимуют енотовидные собаки парами. Однако из-за присутствия волков им стоит поторопиться, подчеркнул Глазков.

Видео: "Каждой твари по паре", Павел Глазков

По данным комитета по животному миру Ленобласти в ходе зимнего учета в 2023 году в нашем регионе были отмечены следы 233 волков. Енотовидных собак в области обитает около 5 тысяч.