Страшную находку обнаружили вечером 10 ноября в канаве у дороги на СНТ «Уткина заводь» во Всеволожском районе Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские обнаружили брезентовую сумку с полиэтиленовым пакетом, в котором находились человеческие останки. Они принадлежат неизвестной женщине.

Видео: СУ СКР по ЛО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Останки направлены в морг для установления причины смерти.