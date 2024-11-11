Страшную находку обнаружили вечером 10 ноября в канаве у дороги на СНТ «Уткина заводь» во Всеволожском районе Ленобласти.
Прибывшие на место полицейские обнаружили брезентовую сумку с полиэтиленовым пакетом, в котором находились человеческие останки. Они принадлежат неизвестной женщине.
Видео: СУ СКР по ЛО.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Останки направлены в морг для установления причины смерти.
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