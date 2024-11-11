Прокуратура приостановила работу зоопарка в Гатчинском округе

Гатчинский городской суд удовлетворил иск природоохранного прокурора о запрете деятельности зоопарка «Ранчо Авенсис». Ограничение будет действовать до получения владельцами необходимой лицензии.
Как сообщает прокуратура Ленобласти, предприниматель организовал зоопарк с фиксированными ценами на проход, кормлением и катанием на животных. При этом соответствующей лицензии у него не было.Фото: прокуратура ЛО.
Владельца привлекли к административной ответственности, но нарушения так и не были устранены. Теперь деятельность «Ранчо Авенсис» приостановлена до получения его владельцем необходимой разрешительной документации.
Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.
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