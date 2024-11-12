В Госдуму внесут законопроект о запрете зачислять в школы детей мигрантов без знания русского

В Госдуму внесут законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Как рассказал Володин, детей мигрантов предлагается принимать в школы на основании обязательного прохождения тестирования на знание русского языка, также будет проверяться законность их пребывания на территории России.
Он добавил, что 20 ноября депутаты рассмотрят проект постановления с предложениями по теме мигрантов, который направят правительству России.
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29.10.2024 227