В «Авито» перечислили самые дорогие и бюджетные варианты готового бизнеса в Ленобласти

Эксперты платформы «Авито» проанализировали объекты готового бизнеса, выставленные сейчас на продажу в настоящий момент, и составили подборку. Рассказываем о каждом из вариантов в порядке убывания цены.

Самый дорогой лот – нефтебаза в Луге за 240 000 000 рублей. Она оснащена необходимым оборудованием для хранения и перекачки топлива, что позволяет сразу приступить к работе, отмечается в объявлении. В Красной долине Выборгского района за 69 500 000 рублей продается база отдыха с 15 панорамными коттеджами с террасами и теплыми купелями, домом для персонала и скважиной с артезианской водой.

Наиболее бюджетные варианты бизнеса – кофейня за 540 000 рублей в центре Сертолово с оборудованием и сформированной командой, и магазин рыбы и морепродуктов за 310 000, также в Сертолово.

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В Сосновом Бору за 560 000 рублей продается салон лазерной косметологии, расположенный рядом с транспортными узлами и парковками. В Агалатово Всеволожского района за 600 000 рублей предлагается гончарная мастерская с помещением площадью 75 «квадратов», включающим входную зону, зал и помещение для печки и хозяйственных нужд. В стоимость входят материалы и оборудование для мастер-классов.