Перминов: до конца 2025 года в Ленобласти отремонтируют 13 образовательных учреждений

Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и министр просвещения Сергей Кравцов 12 ноября провели заседание федерального штаба по контролю за реализацией программ капремонта и строительства образовательных учреждений. Сотни зданий уже отремонтированы и многие уже находятся на финальной стадии.

Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, какие объекты по программе ремонтируются в Ленобласти, и как в целом партийная программа влияет развитие сферы образования в регионах.

«Единая Россия» пристально следит за реализацией программы капремонта школ. <…> Количество современных образовательных учреждений в регионах ежегодно увеличивается. В общей сложности за два года удалось отремонтировать более 4 тысяч объектов», — рассказал сенатор.

В Ленобласти до конца 2025 года планируется отремонтировать 13 образовательных учреждений в шести районах, из которых на 2024 год приходятся шесть. Кроме того, в этом году в регионе планируется достроить три новые школы.

«Положительная динамика, в основе которой усилия родителей, партии, равно как и властей федерального и регионального уровней, позволяет продвигать проект, который востребован как в стране в целом, так и в нашем регионе. Современные образовательные пространства — залог успешного будущего государства. Именно в них происходит становление юных граждан, которые примут эстафету развития России», — отметил Сергей Перминов.