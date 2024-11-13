Иноагентам запретят выводить заработанные деньги из России

В Госдуме разъяснили работу законопроекта по рублевому счету, делающего невозможным для иноагента использование в других государствах средств, заработанных от интеллектуальной собственности в России.

«Деньги со спецсчета иноагентам можно будет снять только лично на территории России, вывести за рубеж их нельзя. Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут», – цитирует Вячеслава Володина ТАСС

В Госдуме прорабатывают инициативу о введении особого порядка выплат иностранным агентам за интеллектуальную деятельность. Доходы от нее будут зачисляться на специальный рублевый счет «до тех пор, пока автор не вернется в Россию». Его открытие станет обязательным.

Ограничения распространятся на все сферы с авторскими правами: литературу, искусство, музыку, науку, изобретения, товарные знаки, сообщения в радио- и телеэфирах.