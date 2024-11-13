Пожарный спас утопающего на озере Красавица

Накануне на рыбалке супружеская пара получила тревожный телефонный звонок о тонущем мужчине на озере Красавица недалеко от поселка Каменка и быстро отправились в район бедствия на моторной лодке.

На берегу уже находились военная полиция и пожарный расчет из Каменки.

«Лёд, хоть и не толстый, но замедлил лодку. Тем временем мужчина перестал барахтаться. Прямо чудом успел схватить его муж, бездыханного втащил в лодку», — рассказала изданию «ВыборгТВ» супруга спасителя.

Несмотря на все усилия, мужчина не дышал. На берегу пожарные начали реанимацию, к счастью, скорая помощь подъехала вовремя, пострадавшего откачали. Мужчина сейчас находится в больнице.

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Супруга спасителя добавила, что Александр Деров всю жизнь посвятил спасению людей. Его уважают и ценят сослуживцы. А теперь он стал настоящим героем в глазах жены.