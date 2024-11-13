Депутат: самовольный захват парковочного места во дворе наказывается штрафом

Самовольный захват парковочного места во дворе наказывается штрафом, сообщил News.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Депутат пояснил, что в этой ситуации лицо использует земельный участок, не имея на это правовых оснований и фактически против воли собственника. Это влечет наложение административного штрафа для физлиц не менее 5000 рублей, должностных лиц — не менее 20 тысяч рублей, а для юрлиц — не менее 100 тысяч рублей.

Чтобы зафиксировать нарушение, нужно сфотографировать автомобиль и самодельное ограждение, составить заявление и отправить его в местное управление земельного контроля. К документу следует приложить снимки и по возможности адрес автовладельца. В итоге приезжает госземинспектор и штрафует нарушителя. Гаврилов добавил, что подобные жалобы можно составлять и повторно.

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Если незаконно паркующееся лицо вам угрожает или наносит вред вашей машине, не стесняйтесь обращаться в полицию, добавил парламентарий.