Забыл поставить на ручник: трактор насмерть переехал рабочего на Кировском заводе

На территории Кировского завода в Петербурге 12 ноября погиб рабочий.
По предварительным данным, 62-летний тракторист забыл поставить спецтехнику на стояночный тормоз, вышел из машины, и в итоге она навалилась на него со спины. Мужчина скончался на месте.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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12.11.2024 177